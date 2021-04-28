Семак рассказал, сможет ли Ловрен принять участие в матче против «Локомотива»

Футболист все еще восстанавливается после травмы и пока непонятно, сможет ли он сыграть в ближайшем матче.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли Деян Ловрен принять участие в матче против «Локомотива». Об этом сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Специалист отметил, что пока не может дать точного ответа на вопрос, выйдет ли Ловрен на поле. Он продолжается восстанавливаться и тренировать по индивидуальной программе. Семак рассчитывает принять решение об участии футболиста в матче в ближайшее время.

Напоминаем, что Ловрен получил травму примерно месяц назад. Все это время болельщики ждут его возвращения, но пока что игрок не готов. Следующий матч «Зенита» состоится 2 мая против «Локомотива». Вполне возможно, что команда сможет гарантировать себе чемпионский титул – в том случае, если победит.

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