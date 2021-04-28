Прокуратура проверит документы водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП под Бокситогорском

На месте смертельного ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» работает Бокситогорский городской прокурор Александр Ермаков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тихвинские прокуроры проверяют законность деятельности ИП, автобус которого устроил ДТП с четырьмя погибшими в деревне Дыми Бокситогорского района.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти, ОМВД России проводит доследственную проверку. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором.

Напомним, трагическая авария случилась 28 апреля. Столкнулись автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «Митсубиси Лансер». Водитель и три пассажира легковушки от полученных травм скончались. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за рулем иномарки был 23-летний водитель. С ним ехали трое пассажиров: женщина и двое мужчин. Все четверо получили смертельные травмы.