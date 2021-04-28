Врачи попросили президента Путина трудоустраивать выпускников медицинских на скорую сразу после учебы

Студенты-медики могут начать работать на скорых сразу после ВУЗа. Фото: Baltphoto

Студенты-медики могут начать работать на скорых сразу после ВУЗа. Фото: Baltphoto

В Северной столице думают над тем, чтобы решить вопрос с нехваткой работников на станциях скорой медицинской помощи при помощи привлечения выпускников медицинских вузов.

Сегодня 28 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин доехал до города Пушкина на станцию скорой медицинской помощи №4.

Там же медицинские работники обратились ко главе страны и объяснили необходимость введения упрощенного порядка работы для выпускников медицинских вузов в каретах скорой помощи.

На данный момент, в Петербурге присутствует недобор работников в этой сфере деятельности.

При этом, на помощь к своим пациентам в городе спешит примерно тысяча врачей «скорых» и менее трёх тысяч фельдшеров.

Российский лидер обещал поговорить с главой Министерства здравоохранения о том, чтобы привлекать выпускников-медиков к работе на скорых.

Владимир Путин заметил, что необходимо собрать вместе аккредитацию медицинским сообществом и прикрепление наставника. В этом случае идея может реализоваться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские врачи рассказали об опасных последствиях COVID-19 для детей.