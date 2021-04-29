Под суд пойдут двое налетчиков, ограбивших банки Петербурга на 15 млн рублей

Обвиняемые в разбое налетчики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Обвиняемые в разбое налетчики. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Петербурге будут судить участников организованной группы, на счету которой три дерзких разбоя на банки.

По информации городского главка МВД, следователи завершили расследование дела в отношении двух ранее судимых петербуржцев, на счету которых три нападения на офисы банков. Общий ущерб составит почти 15 млн рублей.

Они совершали налеты по вечерам, когда банки готовились к инкассированию. Преступники нападали с охолощенными автоматами и прикрывали лицо латексными масками.

Только один из трех налетов стал для злоумышленников удачным. В декабре 2019 года они унесли из банка на улице Савушкина 4,3 мл рублей. Через месяц они пытались ограбить другой банк на той же улице, но ушли с пустыми руками. Третий разбой в «Восточном банке» на проспекте Большевиков стал для них последним: их задержали при попытке бегства с 11 млн рублей.

Предварительно, группу организовал 50-летний мужчина. За его плечами судимости за преступления имущественного характера и похищение человека. Ему помогал 40-летний знакомый, с которым они вместе отбывали наказание в 2000-х.

Большую часть похищенного организатор забирал себе, что-то тратил на средства конспирации, остальное отдавал соучастнику.

Мужчинам предъявили обвинение. Дело рассмотрит Приморский районный суд.

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