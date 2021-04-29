Вооруженный грабитель ворвался в квартиру к предпринимателю во Фрунзенском районе

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в полицию Фрунзенского района обратился индивидуальный предприниматель и рассказал о том, что 21 апреля около 14:00 неизвестный, позвонив в дверь, вошел в его квартиру в доме на улице Пловдивской, где, угрожая пистолетом похитил мобильный телефон и скрылся. Ущерб оценивается в 56 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).

Подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину. Преступный инцидент произошел 23 января в помещении алкомаркета по проспекту Энергетиков.