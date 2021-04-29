В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на мать

В Петербурге задержали мужчину, который с ножом напал на пожилую мать и отобрал телефон.

В полицию обратилась 62-летняя женщин и рассказала о том, что 36-летний сын сначала избил ее, а затем угрожая ножом отобрал мобильный телефон. Мужчина проживает в квартире на Типанова вместе с потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За плечами у подозреваемого семь судимостей по статьям о краже, мошенничестве и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.