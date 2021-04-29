У петербургского предпринимателя угнали внедорожник за 2 млн рублей

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который угнал у предпринимателя автомобиль стоимостью в 2 млн рублей.

В Калининском районе в полицию обратился директор автомобильной коммерческой компании и рассказал о том, что в период с 27 на 28 апреля неизвестный угнал его машину марки KIA Mohave, 2016 года выпуска, черного цвета, от дома №4/3 по улице Ушинского.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти под Гатчиной неизвестный угнал у таксиста Datsun on-DO и попытался сбежать от полиции, но сломал ногу.Водитель такси обратился в полицию 15 апреля. Он рассказал, что с одной из улиц в поселке Новый Учхоз у него угнали машину, принадлежавшую его знакомому.