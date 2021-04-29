Первая леди США Джилл Байден вновь ошеломила своим нарядом

Супруга президента США Джо Байдена вновь удивила публику своим нарядом. Споры в Twitter она разожгла, появившись в платье, расшитом цветами. В прошлом она уже не раз обращала на себя внимание, демонстрируя свой стиль.

Накануне Джо Байден отметил 100 дней в качестве президента обращением к Конгрессу. Репортеров, впрочем, заинтересовала не только речь президента, но и наряд его жены. Для этого дня первая леди США выбрала платье от Габриэлы Херст, похожее на то, что Джилл надела в ночь инаугурации.

Выбор Джилл Байден одобрили многие пользователи Twitter. Одни отметили, что она была очень «красивой» в этот вечер, другие навали ее «стильным».

Конечно, нашлись и критики. «Боже мой, найдите ей стилиста, который оденет ее в соответствии с возрастом», — заметила одна из пользовательниц.

Любимый дизайне первой леди

Публика давно подметила, что Джилл Байден отдает предпочтение работам дизайнера Габриэлы Херст. Впервые они столкнулись еще в 2017-м году, до того, как Байден стала первой леди.

Сама Херст родом из Уругвая, она часто сотрудничает с мастерами со своей родины. В 2020-м году она стала креативным директором Chloe.

Вкус Джилл Байден

Наряд первой леди США уже не в первый раз стал предметом для обсуждения в социальных сетях. В апреле этого года она попала в объектив камер, выходя из самолета в аэропорту Вашингтона. На ней был черный блейзер, короткая юбка, ботильоны на каблуке. Особое внимание привлекли чулки в сеточку. Как и следовало ожидать, одни такой выбор одобрили, другие указали на возраст Джилл.

Образом Байден удивила и 1 апреля. Она решила примерить черный короткий парик и костюм бортпроводницы. К нему первая леди прикрепила бейдж с именем «Жасмин». В таком виде она раздавала мороженое. Позже стало известно, что она таким образом решила разыграть журналистов.

Некоторые считают, что Джилл Байден закладывает особый смысл в некоторые из своих нарядов. Споры в Сети разгорелись из-за платья супруги президента после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, которое они дали в марте этого года. После него Джилл Байден появилась на церемонии вручения Международной премии «Женщины за отвагу» в платье бренда Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов на ветках. Стоимость наряда оценили почти в три тысячи долларов.

В похожем платье Меган Маркл снялась для ролика, который анонсировал подкаст Archewell Audio на стриминг-сервисе Spotify. В результате многие пришли к выводу, что так Байден поддержала Маркл, которая в ходе интервью сделала несколько скандальных заявлений.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Джо Байден заявил об «ошеломительном успехе» США в борьбе с пандемией COVID.