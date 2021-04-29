Актриса Мирослава Карпович невзначай показала помолвочное кольцо

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович заставила понервничать фанатов, потому как, являясь возлюбленной актера Павла Прилучного, продемонстрировала кольцо. Девушка показала его у себя в социальной сети Instagram.
В объектив камеры попало кольцо с бриллиантом, которое уж очень похоже на помолвочное.
Естественно, что такая «выходка» стала причиной большого количества слухов о предстоящем торжестве с Павлом Прилучным.
Известно, что около года актеры проживают под одной крышей. Фотографы зачастую видят их вместе, пока они делают покупки в продуктовом.
Стоит заметить, что Мирослава Карпович за это время смогла найти общий язык с двумя детьми своего возлюбленного.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Карпович призналась, что не хотела связывать жизнь с мужчиной-актером.