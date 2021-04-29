Автомобиль слетал в кювет и перевернулся на заснеженной трассе «Кола»

На 230-м км трассы «Кола», соединяющей Петербург с границей Норвегии, перевернулся Great Wall. Водитель не справился с управлением.
Дорожный инцидент случился в четверг, 29 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобилист не справился с управлением на заснеженной дороге и улетел в кювет, где машина перевернулась. Прибывшие спасатели из Лодейного Поля деблокировали водителя. Он пострадал, но остался жив.
Сейчас с мужчиной работают сотрудники скорой помощи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель».