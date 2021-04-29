Автомобиль слетал в кювет и перевернулся на заснеженной трассе «Кола»

Автомобиль слетал в кювет и перевернулся на заснеженной трассе &#171;Кола&#187;
Место происшествия. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

На 230-м км трассы «Кола», соединяющей Петербург с границей Норвегии, перевернулся Great Wall. Водитель не справился с управлением.

Дорожный инцидент случился в четверг, 29 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилист не справился с управлением на заснеженной дороге и улетел в кювет, где машина перевернулась. Прибывшие спасатели из Лодейного Поля деблокировали водителя. Он пострадал, но остался жив.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке автомобилисты заметили в кювете «ГАЗель».

"Кола" дтп перевертыш


 

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Автомобиль слетал в кювет и перевернулся на заснеженной трассе «Кола»