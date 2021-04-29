Актриса Ольга Кабо отсудила у экс-супруга банкрота квартиру в Москве

В столице закончилось заседание суда, где решился вопрос насчет имущества советской и российской актрисы Ольги Кабо и ее экс-супруга Николая Разгуляева. Об этом пишет «СтарХит».

Известно, что в 2020 году супруги решили официально оформить развод. При том, что пара прожила вместе 12 лет. Помимо этого, Николая Разгуляева признали банкротом. Также он остался должен более 360 млн рублей.

В суде решался вопрос насчет большой квартиры Ольги в Москве. Сообщалось, что жилплощадь женщина приобрела на личные деньги, плюс ей добавила ее взрослая дочь, а также пришлось взять ипотеку на год.

Если бы имущество перешло Разгуляеву, то квартира бы стала пошла в счет уплаты долга. Однако суд оставил квартиру в полной собственности Ольги.

Адвокат Кабо Татьяна Стукалова объяснила, что бывшие супруги воспитанные люди и продолжат, несмотря ни на что, растить общего ребенка. Хотя денежный вопрос на данный момент будет на Ольге, потому как Разгуляев сейчас не в состоянии платить алименты.

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