Жены Грачевского рассказали, как «Ералаш» увели из-под носа

Екатерина Белоцерковская, которая в январе этого года стала вдовой Бориса Грачевского и его экс-супруга Анна упрекнули помощника режиссера в желании сделать «Ералаш» своим. Об этом женщины сообщили в социальной сети в Instagram.

Согласно мнению Белоцерковской, у ее мужа было доверенное лицо. Этот человек уже как 23 года не спускал глаз с хозяйственной деятельности Грачевского.

Женщина заявила, что Грачевский целиком положился на доверенного. Тогда тот решил совершить некоторые махинации, уверенный в том, что занятый и чересчур творческий режиссер «Ералаша» вовсе не заметит подвоха и не станет перепроверять.

Так Белоцерковская уверена, что это человек стал целиком контролировать компанию Грачевского и «фактически всё наследие».

При этом Анна Грачевская отметила, что с детьми режиссера теперь никто не считается.

Плюс ко всему, разгневанные женщины затеяли почерковедческую экспертизу, доказывающую, что росчерк на бумагах о слиянии двух юридических лиц, связанных с «Ералашем», не подлинный.

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