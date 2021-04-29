В Китае мужчина с ножом напал на детей в детском саду

В Китае мужчина с ножом напал на детей в детском саду
Мужчина с ножом напал на детей. Фото: unsplash

В городе Бэйлю Гуанси-Чжуанского автономного района Китая неизвестный в с ножом напал на детский сад.

В результате нападения двое воспитателей и 16 детей получили колото-резаные раны. Пострадавших срочно госпитализировали.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Мотивы его действий пока не известны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

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