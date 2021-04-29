Водителя бензовоза, сливавшего нефтепродукты в Петро-Славянке, задержали

Полицейские задержали водителя бензовоза, который неоднократно сливал нефтепродукты в поселке Петро-Славянка.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД по Петербургу, сотрудники экономической полиции установили, что 42-летний мужчина, работающий водителем бензовоза в одной из фирм, на протяжении полутора лет сливал нефтепродукты в стационарную цистерну, расположенную в поселке Петро-Славянка. Ущерб от этого оценили почти на 300 тысяч рублей.

По данному факту следователи Колпинского района открыли уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.

Сейчас полиция выясняет, были ли другие эпизоды противоправной деятельности задержанного и устанавливает других участников преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали петербурженку, перевозившую более 3,6 кг наркотика.