В Ленобласти задержали петербурженку, перевозившую более 3,6 кг наркотика

В Ленобласти сотрудниками транспортной полиции задержали автоледи, в багажнике которой нашли более 3,6 килограмма запрещенных веществ. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. В ходе розыскных мероприятий вблизи одной из железнодорожных станций региона полицейские задержали 35- летнюю петербурженку, разъезжающую на арендованном авто. Она перевозила в багажнике сумку, в которой обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, экспертиза подтвердила, что дама перевозила наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители установили, что злоумышленница приобретала синтетический наркотик для дальнейшего сбыта. Так, с февраля 2019 года по 31 октября 2020 года она выручила более 1,3 млн рублей.

Женщину заключили под стражу. Ей грозит пожизненное лишение свободы и штраф в размере до 120 тыс. рублей или в размере ее заработка за указанный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали «кладмэна», он спрятал полкилограмма синтетического наркотика на пустыре в Московском районе.