Станция метро «Зенит» получит шанс реабилитироваться в глазах пассажиров после протечек и сломанных траволаторов

В Петербурге после длительного перерыва откроется станция метро «Зенит», прежде известная как «Новокрестовская». На этой неделе, 2 мая, у станции появится шанс реабилитироваться в глазах горожан, которые запомнили ее благодаря постоянным протечкам и сломанным траволаторам.

В четверг, 29 апреля, ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил о том, что станция метро «Зенит» откроется в тестовом режиме в воскресенье, 2 мая. Для входа и выхода ее откроют с 15:00. Станция будет работать до окончания движения поездов.

В пресс-службе петербургской подземки подчеркнули – работать в тестовом режиме «Зенит» будет только 2 мая. Об открытии станции для пассажиров объявят позже.

Как писала Gazeta.SPb, петербургский футбольный «Зенит» готовится к встрече с «Локомотивом». После нее он может стать чемпионом России по итогам 28-го тура РПЛ.

Напомним, что новое название «Зенит» стация метро получила только в августе прошлого года. До этого на карте петербургской подземки она была обозначена как «Новокрестовская».

Эта станция вместе с «Беговой» была открыта в мае 2018-го года к чемпионату мира по футболу. Вскоре от петербуржцев посыпались жалобы – горожане то и дело фотографировали протечки. В вестибюле «Новокрестовской» отваливалась плитка, не работали траволаторы.

Всего за полгода работы «Новокрестовской» и «Беговой» было выявлено более тысячи дефектов. Их устранением по гарантии должен был заняться «Метрострой».

До пандемии вестибюль «Новокрестовской» собирались закрывать на косметический ремонт. За это время подрядчик должен был провести восстановительные отделочные работы и удалить следы от протечек. Наступил коронавирус, из-за ограничений пассажиропоток упал, и станцию закрыли в апреле прошлого года. Ремонт при этом там начали только летом.

Открыть «Зенит» хотели в августе, но сроки перенесли, сначала на декабрь, потом – дальше. Тогда отмечалось, что перенос сроков связан с непростым положением «Метростроя».

Отметим, что теперь строительством метро в Петербурге будет заниматься новая компания.