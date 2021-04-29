В Ленобласти разрешили проводить разрешили проводить выпускные и утренники

В Ленобласти школьные выпускные пройдут в традиционном очном формате. Фото: pixabay.com

В Ленобласти школьные выпускные пройдут в традиционном очном формате. Фото: pixabay.com

В Ленобласти школьные выпускные пройдут в традиционном очном формате, но при условии соблюдения профилактических мероприятий.

Выпускные и утренники пройдут с участием родителей.

«Сейчас разрабатывается программа главного областного праздника – Ленинградского выпускного, который пройдет в БКЗ «Октябрьский»», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Духовная академия закрылась на карантин из-за Covid-19. Ученики, которые общались с заболевшими, также будут обследованы на коронавирус, у них уже взяли необходимые анализы. Академия продолжит обучение в дистанционном формате.