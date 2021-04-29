Беглов оценил готовность Петербурга к Евро-2020

Он заявил, что город может провести спортивные мероприятия с учетом дополнительных матчей.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к проведению Чемпионата Европы по футболу с учетом дополнительных матчей. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» телеканала 78.
В городе готовятся принять семь матчей, так как некоторые страны отказались от такой возможности в связи с непростой эпидемиологической обстановки. Беглов отметил, что в Петербурге проводили Чемпионат мира, поэтому инфраструктура готова к проведению мероприятий и приему гостей.
«Главное — соблюдать требования Роспотребнадзора, а еще лучше — привиться вовремя, чтобы стать участником этих мероприятий»,
— подчеркнул губернатор.
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