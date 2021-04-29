Беглов оценил готовность Петербурга к Евро-2020

Он заявил, что город может провести спортивные мероприятия с учетом дополнительных матчей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к проведению Чемпионата Европы по футболу с учетом дополнительных матчей. Об этом он рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» телеканала 78.

В городе готовятся принять семь матчей, так как некоторые страны отказались от такой возможности в связи с непростой эпидемиологической обстановки. Беглов отметил, что в Петербурге проводили Чемпионат мира, поэтому инфраструктура готова к проведению мероприятий и приему гостей.

«Главное — соблюдать требования Роспотребнадзора, а еще лучше — привиться вовремя, чтобы стать участником этих мероприятий»,

— подчеркнул губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, сможет ли Ловрен принять участие в матче против «Локомотива».