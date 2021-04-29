ДТП на Московском проспекте: обломки «Вольво», перевернутое авто

В Петербурге в Московском районе города произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль перевернулся. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

По неподтвержденным данным, машина перевернулась и тогда задела стоявшую на обочине «Вольво.» Предполагают, что кто-то изъявил желание обогнать справа и не заметил припаркованный автомобиль.

На Московском проспекте в Северной столице произошла крупная авария. Ее результат на мобильный телефон сняла девушка, проезжавшая мимо.

За кадром очевидец пребывает в шоке, так как по обочине разбросаны детали от «Вольво», а еще недалеко лежит перевернутая машина.

Сообщается, что все случилось недалеко от метро «Парк Победы».

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся водители и пассажиры автомобилей. Однако, по словам пользователей Сети, авария страшная и из машин пытаются достать людей.

При этом, на момент съемок на видео кадрах не заметно машин скорой медицинской помощи, а также сотрудников Госавтоинспекции.

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