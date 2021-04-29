Названа причина пожара в павильоне на ВДНХ

Названа причина пожара в павильоне на ВДНХ
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Москве на ВДНХ загорелся павильон «Потребительская кооперация». Там произошло короткое замыкание.

«Произошло короткое замыкание без горения», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу.

В павильоне располагаются банкетный зал и кафе. Около 20 посетителей были эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре машины МЧС прибыли к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна. По словам очевидцев, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.

вднх пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия хочет получить образец индийского штамма коронавируса
В Мехико произошло обрушение крыши над пирамидой
Названа причина пожара в павильоне на ВДНХ
В Петербурге увеличились выручки IT-компаний
Словакия обнародовала договор о покупке вакцины «Спутник V»
ДТП на Московском проспекте: обломки «Вольво», перевернутое авто
В Индии оценили роль помощи России в борьбе с коронавирусом
У Парка Победы перевернулась иномарка, которая снесла рекламный щит