Названа причина пожара в павильоне на ВДНХ

В Москве на ВДНХ загорелся павильон «Потребительская кооперация». Там произошло короткое замыкание.
«Произошло короткое замыкание без горения», — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по городу.
В павильоне располагаются банкетный зал и кафе. Около 20 посетителей были эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четыре машины МЧС прибыли к Санкт-Петербургскому государственному университету промышленных технологий и дизайна. По словам очевидцев, в учебном заведении сработала пожарная сигнализация.