«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рому» в 1-м матче полуфинала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

Матч прошел на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».

У «Манчестер Юнайтед» голы забили Бруно Фернандеш и Эдинсон Кавани, которые оформили по дублю, а также Поль Погба и Мэйсон Гринвуд.

У гостей голами отличились Лоренцо Пеллегрини и Эдин Джеко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что он заявил, что город может провести спортивные мероприятия с учетом дополнительных матчей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к проведению Чемпионата Европы по футболу с учетом дополнительных матчей.