Тренера «Барселоны» могут дисквалифицировать на две игры

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может пропустить матч 35-го тура испанской Примеры с «Атлетико».

Как пишет газета AS, его могут дисквалифицировать на два матча за прямую красную карточку, которую он получил за некорректное высказывание в адрес судьи во время матче 33-го тура Примеры с «Гранадой» (1:2).

Во время перепалки он назвал арбитра «этот персонаж».

Напомним, 2 мая состоится матч «Барселона» — «Валенсия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Атлетик» Бильбао стал обладателем Суперкубка Испании. Команда обыграла «Барселону» со счетом 2:3 в дополнительное время. Финал небольшого турнира из трех матчей, – двух полуфинальных и финала, – проходил в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах из-за коронавируса.