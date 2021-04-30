«Гелендваген» бросили в песке в петербургском посёлке Солнечное

Неожиданную находку сделали гуляющие по побережью Финского залива в Курортном районе Петербурга. Практически наполовину в песке обнаружили «Гелендваген». Фото опубликовали в группе «Солнечный пляж «Ласковый»

К утреннему объезду ответственных за чистоту пляжа автомобиль уже исчез. По данным «Фонтанки». Машина принадлежит компании, занимающейся торговлей бумаги. В организации подтвердили, что машина принадлежит им. Сказали даже, что с машиной всё в порядке и она «стоит под окнами». Прокомментировать нахождение «Гелендвагена» на пляже не смогли.

ГБУ «Курортный берег» заявил, что пребывание машины на пляже незаконно. Штраф за подъезд к водоемам может обойтись до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте.