Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте

Судебный квартал будет в районе «Водоканала», а жильё для судей построят на Охте, сообщил губернатор Петербурга в эфире 78.

Изначально жильё для Верховного суда хотели разместить на Свердловской набережной. Место решили изменить после решения сделать там парк. Здания суда и департамент возведут на Смольной набережной, а жилье около «Охтинской» гостиницы, так как на набережной не хватило места.