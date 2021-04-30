Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте

Судебный квартал будет в районе «Водоканала», а жильё для судей построят на Охте, сообщил губернатор Петербурга в эфире 78.
Изначально жильё для Верховного суда хотели разместить на Свердловской набережной. Место решили изменить после решения сделать там парк. Здания суда и департамент возведут на Смольной набережной, а жилье около «Охтинской» гостиницы, так как на набережной не хватило места.
Интересно, что среди жителей провели опрос. Против проголосовали боле 90% опрошенных.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей. Комплекс зданий в Шуваловском парке выставили на торги. Его хотят продать за 366 миллионов рублей. Торги пройдут в мае. Здания начали строить середине XIX. С 47 года усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты.