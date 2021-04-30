Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте

Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного суда на Охте
Изначально жильё для Верховного суда хотели разместить на Свердловской набережной. Фото: pixabay

Судебный квартал будет в районе «Водоканала», а жильё для судей построят на Охте, сообщил губернатор Петербурга в эфире 78.

Изначально жильё для Верховного суда хотели разместить на Свердловской набережной. Место решили изменить после решения сделать там парк. Здания суда и департамент возведут на Смольной набережной, а жилье около «Охтинской» гостиницы, так как на набережной не хватило места.

Интересно, что среди жителей провели опрос. Против проголосовали боле 90% опрошенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей. Комплекс зданий в Шуваловском парке выставили на торги. Его хотят продать за 366 миллионов рублей. Торги пройдут в мае. Здания начали строить середине XIX. С 47 года усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты.

верховный суд жильё для судей новости СПб охта санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ночью в Кронштадте полыхали три иномарки
«Гелендваген» бросили в песке в петербургском посёлке Солнечное
Мексика получила очередную партию вакцины «Спутник V»
На Софийской заметили перевернутую иномарку на газоне
Губернатор Петербурга подтвердил план построить жилье для судей Верховного ...
Спасатели прибыли тушить ночной пожар на Кораблестроителей, но огня на ...
Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей
В Кремле раскрыли планы Путина на майские праздники