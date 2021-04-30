Усадьбу Шуваловых в Петербурге выставили на торги за 366 миллионов рублей

С 1947 года усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина. Фото: Википедия.

С 1947 года усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина. Фото: Википедия.

Комплекс зданий в Шуваловском парке выставили на торги. Его хотят продать за 366 миллионов рублей. Торги пройдут в мае. Здания начали строить середине XIX. Закончили в середине 20-го века. С 47 года усадьба принадлежит Всероссийскому НИИ токов высокой частоты.

Усадба состоит из 12 зданий. Все они расположены на 7,5 гектарах. Зданиям требуется реставрация. После реставрации здания можно использовать под различные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга раздадут 11 тысяч бесплатных билетов на экскурсии в майские праздники. В рамках социальной акции «Гостеприимный Петербург» жители и гости города смогут получить бесплатные билеты на экскурсии, сообщает комитет по развитию туризма. С 1 по 7 мая примут участие около 100 туристических компаний. Билеты можно получить на сайте.