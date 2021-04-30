Жителям Петербурга раздадут 11 тысяч бесплатных билетов на экскурсии в майские праздники

Бесплатно можно будет сходить в музеи мостов, оптики, истории Санкт-Петербурга, кукол и многие другие. Фото: Рixabay

Бесплатно можно будет сходить в музеи мостов, оптики, истории Санкт-Петербурга, кукол и многие другие. Фото: Рixabay

В рамках соцакции «Гостеприимный Петербург» жители и гости города смогут получить бесплатные билеты на экскурсии, сообщает комитет по развитию туризма.

С 1 по 7 мая примут участие около 100 туристических компаний. Билеты можно получить на сайте. Следующая партия билетов будет доступна 30 апреля.

Бесплатно можно будет сходить в музеи мостов, оптики, кукол и многие другие. Горожане и гости города получат пешеходные, автобусные и речные экскурсии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга заявил, что в городе пройдут все праздники, несмотря на пандемию. Летом в городе пройдут праздничные мероприятия, несмотря на пандемию, сообщил губернатор Петербурга. Это ПМЭФ, футбольные матчи, День города, «Алые паруса», Парад Победы. Всё пройдёт по требованиям Роспотребнадзора.