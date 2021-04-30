Посольство США в Москве сокращает штат и прекращает выдачу виз россиянам

Американское посольство в РФ сокращает перечень оказываемых услуг из-за решения Москвы о запрете найма на работу иностранцев.

Как сообщается на сайте диппредставительства, с 12 мая посольство будет работать только для граждан США. Россиянам перестанут выдавать визы немиграционного и недипломатического характера. Исключение сделают для неотложных случаев.

Также посольство в Москве перестанет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей и продлевать паспорта.

Отмечается, что действия российского правительства вынудили посольство сократить штат сотрудников на 75%.

В середине апреля Москва ввела против Вашингтона ответные санкции, в том числе высылку 10 американских дипломатов, запет сотрудникам дипмиссии выезжать за пределы города и нанимать на работу неамериканцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Захарова сообщила, что США внесли в список недружественных России стран.