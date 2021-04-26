Захарова сообщила, что США внесли в список недружественных России стран

Захарова подчеркнула, что решение о включении США в этот список вызван "абсолютно недружественными действиями" Вашингтона. Фото: МИД

Захарова подчеркнула, что решение о включении США в этот список вызван "абсолютно недружественными действиями" Вашингтона. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти составляют список недружественных для РФ государств, в который включат США.

По словам Захаровой, странам, которые попадут в указанный список, будет запрещено брать россиян на работу в дипмиссиях. Окончательный перечень государств будет объявлен после издания распоряжения кабинета министров. Она отмечает, что разработкой документа занимаются разные ведомства.

Захарова подчеркнула, что решение о включении США в этот список вызван «абсолютно недружественными действиями» Вашингтона, который ввел очередные санкции против Москвы и объявил о высылке российских дипломатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Захарова вспомнила Чапека из-за инцидента с высылкой российских дипломатов из Чехии.