Захарова вспомнила Чапека из-за инцидента с высылкой российских дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на ситуацию с Чехией, которая поблагодарила Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за поддержку позиции Праги в противостоянии с Москвой.

«Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…», — написала она в Facebook.

Оригинальная цитата Чапека, которую привела представитель МИД, оканчивается словами «то же самое и с дураками».

Ранее глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил благодарность государствам Прибалтики за то, что те «в знак солидарности» высылали российских дипломатов.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.