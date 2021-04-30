В Петербурге начнут прививать пациентов при выписке из стационаров

В Комитете отмечают, что делать прививку сегодня будут впервые выписывающихся больницы №33 в Колпино. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Комитете отмечают, что делать прививку сегодня будут впервые выписывающихся больницы №33 в Колпино. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Комитете по здравоохранению, больным, не имеющим каких-либо противопоказаний будет предложено сделать прививку от COVID-19 при выписки из больницы. Речь идет о пациентах, которые лечились у терапевта.

В Комитете отмечают, что делать прививку сегодня будут впервые выписывающихся больницы №33 в Колпино, сообщает «Петербургский дневник». В будущем вакцинацию распространят и на другие больницы Петербурга.

В Северной столице вакцину получили более 550 тысяч человек. А губернатор Петербурга призвал скорее вакцинироваться петербуржцев, чтобы был массовый иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 489 человек. Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан.