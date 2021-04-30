В возрасте 103 лет скончалась вдова Кирка Дугласа

Неделю назад Энн Дуглас — вдова актера Кирка Дугласа, отметила своей 103-летие и уже через несколько дней скончалась. Об этом сообщает People.

103-летняя Энн Дуглас умерла в родных стенах, у себя в Беверли-Хиллз. Известно, что брак Кирка и Энн Дуглас продлился 66 лет, до самой его смерти. В этом союзе родилось двое сыновей Питер и Эрик.

76-летний актер Майкл Дуглас, сын Кирка от предыдущего брака, рассказал, что Энн была совсем не такой, как представляют «мачеху». Женщина благотворно влияла и на детей, и на мужа. В отношении последнего она стала крепкой опорой. Потому как только при ее поддержке, по мнению Майкла Дугласа, он смог сделать карьеру.

Энн Дуглас была киножурналистом, поэтому немудрено, что с будущим мужем они познакомились на съемочной площадке в 1953 году. Через год пара поженилась. А еще через 50 лет организовала церемонию вновь, таким образом отметив годовщину свадьбы.

Напомним, что сам Кирк Дуглас умер в феврале прошлого года на 104-м году жизни. Энн пережила его почти на три месяца.

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