Более 160 тысяч петербуржцев, которые лечились от коронавируса на дому, получили необходимые им бесплатные лекарства

Сегодня бесплатную препараты получают 9,7 тысяч пациентов. Закончили лечиться более 160 тысяч людей. Создан нужный запас лекарств, необходимых для лечения заболевших COVID-19.

Петербуржцы, проходящие лечение на дому, с осени 2020 года бесплатно получают необходимые лекарства. На эти цели из федбюджета выделено более 800 млн рублей. Из резервного фонда Правительства Северной столицы на препараты для пациентов выделено более 300 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах города, включая мобильные пункты в торговых центрах. Большинство прививочных пунктов будут работать ежедневно, однако некоторые будут принимать горожан только по определенным дням.