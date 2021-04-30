Пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники

Пункты вакцинации от COVID в Петербурге продолжат работать в майские праздники
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцы смогут привиться от коронавируса и в майские праздники. Пункты вакцинации продолжат работу.

Как сообщили в петербургском комитете по здравоохранению, в майские праздники будет обеспечена возможность привиться от коронавируса. Пункты вакцинации от коронавируса будут работать во всех районах города, включая мобильные пункты в торговых центрах.

Большинство прививочных пунктов будут работать ежедневно, однако некоторые будут принимать горожан только по определенным дням. К примеру, пункт в ТЦ «Леруа Мерлен» в Выборгском районе будет работать только 4 и 7 мая.

С подробным графиком работы пунктов можно ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов призвал горожан активнее прививаться от коронавируса.

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