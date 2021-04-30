Средний чек автокредитов в России превысил 1 млн рублей

Средний чек автокредитов в России превысил 1 млн рублей
Россияне стали покупать более дорогие машины. Фото: pixabay.com

Такого показателя не было за всю историю наблюдений.

Средняя сумма автокредитов, выданных в России в марте, превысила 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные, предоставленные Национальному бюро кредитных историй. Эксперты отметили, что не видели такого показателя за всю историю наблюдений.

Известно, что средний чек равен 1,052 миллиона рублей. Это сумма на 23,6% больше, чем в марте прошлого года. Также выросла средняя сумма ипотечного кредита – она составила 2,92 миллиона рублей.

«В последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы»,

— говорится в сообщении бюро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург воспользуется льготным кредитованием для развития транспортной инфраструктуры.

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