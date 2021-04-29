Петербург воспользуется льготным кредитованием для развития транспортной инфраструктуры

В городе будут строить новые станции метро. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В городе будут строить новые станции метро. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Кредиты, например, потратят на строительство метро.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город воспользуется возможностью взять льготное кредитование. В первую очередь Северная столица будет заниматься развитием транспортной инфраструктуры. Об этом он заявил в эфире телеканала «78» в программе «Петербург. Новый взгляд».

Во-первых, власти хотят привлечь льготные кредиты для строительства метро. К 2024 году планируют ввести в эксплуатацию три станции метро – Горный институт, Путиловскую и Юго-Западную. Льготные кредиты город может также использовать при изменении модели транспортного обслуживания.

«Нужно приводить в порядок весь наш транспорт»,

— подчеркнул Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге общественный транспорт на три дня станет бесплатным для ветеранов.