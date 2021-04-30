Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО

Он выразил готовность сотрудничать со следствием, поэтому теперь ему запрещены определенные действия.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга выпустил из СИЗО главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 600 миллионов рублей. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что Кольцов согласился сотрудничать со следствием. Благодаря этому ему удалось добиться запрета определенных действий. Теперь ему нельзя посещать места массового скопления людей и общественных мероприятий, разглашать данные о расследовании, общаться с некоторыми людьми и их родственниками, а также пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения.

Следователи убеждены, что действия политика могли привести к образованию задолженности в «Водоканале Кировского районе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор требует с «Водоканала Кировского района» 213 млн рублей за загрязнение Невы.