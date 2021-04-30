Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО

Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО
Мужчина согласился сотрудничать со следствием. Фото: pixabay

Он выразил готовность сотрудничать со следствием, поэтому теперь ему запрещены определенные действия.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга выпустил из СИЗО главу администрации Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 600 миллионов рублей. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что Кольцов согласился сотрудничать со следствием. Благодаря этому ему удалось добиться запрета определенных действий. Теперь ему нельзя посещать места массового скопления людей и общественных мероприятий, разглашать данные о расследовании, общаться с некоторыми людьми и их родственниками, а также пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения.

Следователи убеждены, что действия политика могли привести к образованию задолженности в «Водоканале Кировского районе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор требует с «Водоканала Кировского района» 213 млн рублей за загрязнение Невы.

алексей кольцов глава администрации кировский район новости СПб сизо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО
Россия завершила вывоз организованных туристов из Турции и Танзании
Градозащитники не заметили, как Смольный успел договориться о создании ...
За сутки в полицию Петербурга обратились шесть жертв телефонных мошенников: ...
В Турции разрешили использование вакцины «Спутник V»
Квартирный пожар на Казанской тушили 15 спасателей
Емельянов заверил, что нацпроект «Образование» в Ленобласти будет ...
Манукян запускает шоу о брошенных женщинах после расставания с Бузовой