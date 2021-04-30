Столкнувшиеся легковушки собрались пробку на Народной улице

На перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло ДТП с двумя легковыми авто. На участке собралась крупная пробка.

Авария случилась сегодня вечером, 30 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Стоят по Народной в сторону Меги», — написал автор записи.

На кадрах видно, что в результате столкновения транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапинами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причины аварии не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом и легковушкой заблокировало заезд на 2-ю Советскую.