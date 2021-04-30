Тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина

Тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина
Милана Тюльпанова высказалась на своей страничке в соцсети. Фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова негативно отозвалась о тяжелобольной экс-супруге спортсмена Андрея Аршавина Алисе Казьминой.

Казьмина, у которой несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица, стала гостьей одного из выпусков программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Практически потерявшая нос гостья с трудом дошла до своего места

В Stories блогер обвинила Казьмину в желании жить на чужие деньги. Фото: скриншот Instagram

В своем Instagram-аккаунте Тюльпанова прокомментировала выпуск шоу. Она не стала сочувствовать экс-жене Аршавина, а обвинила ее в желании жить на чужие деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малахов возмутился из-за поведения Аршавина, который не помогает больной экс-супруге. Футболист никак не отреагировал на происходящее, объясняя это тем, что ему экс-жена «надоела».

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