Тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина

Милана Тюльпанова высказалась на своей страничке в соцсети. Фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Милана Тюльпанова высказалась на своей страничке в соцсети. Фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова негативно отозвалась о тяжелобольной экс-супруге спортсмена Андрея Аршавина Алисе Казьминой.

Казьмина, у которой несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица, стала гостьей одного из выпусков программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Практически потерявшая нос гостья с трудом дошла до своего места

В своем Instagram-аккаунте Тюльпанова прокомментировала выпуск шоу. Она не стала сочувствовать экс-жене Аршавина, а обвинила ее в желании жить на чужие деньги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малахов возмутился из-за поведения Аршавина, который не помогает больной экс-супруге. Футболист никак не отреагировал на происходящее, объясняя это тем, что ему экс-жена «надоела».