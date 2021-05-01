На Первомай Петербургу подарено солнце и + 10

В субботу, 1 мая в Петербург увидит немного солнца. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Эксперт заявил, что рост атмосферного давления скажется на погоде и горожане увидят солнце.
На Первомай погодой будет руководить гребень антициклона. Именно он будет задавать синоптическую ситуацию в городе на Неве. При этом, усиливаясь с запада, он не даст «наполниться» облакам, а то есть дождей не ожидается.
Несмотря на это, температура продолжит быть заметно ниже климатической нормы.
Так, в Северной столице +8…+10°. А в Ленинградской же области +6…+11°.
Петербург обдаст западным ветром 5-10 м/с. Примечательно, что днем он будет порывистым.
Атмосферное давление будет немного расти и составит 761 мм рт. ст. Такие показатели, по словам синоптика, укладываются в норму.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам рассказали, какой будет погода на Пасху.