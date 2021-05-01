Беглов поздравил петербуржцев с Первомаем

Беглов поздравил петербуржцев с Первомаем
Беглов подчеркнул, что общей целью Северной столицы является переход к новому технологическому укладу. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Праздником Весны и Труда. В частности, он поблагодарил всех трудящихся за добросовестную работу и искреннюю любовь к области.

«В нашем городе всегда с особым уважением относились к человеку труда. Таланту и профессионализму зодчих и рядовых мастеров во многих поколениях Санкт-Петербург обязан своим великолепием», — говорится в обращении градоначальника, опубликованном Смольным.

Беглов напомнил, что сегодня в городе на Неве проживает более полумиллиона человек, удостоенных звания «Ветеран труда». По его словам, молодые должны брать с них пример.

Глава города заявил, что власти Петербурга работают над восстановлением экономики и обеспечением ее устойчивого роста. Продолжается строительство новых кораблей, дорог, школ, детских садов и поликлиник.

Он подчеркнул, что общей целью Северной столицы является переход к новому технологическому укладу. По словам губернатора, нужно укрепить рынок мест с достойной зарплатой.

«С праздником! С Первомаем!», — заключил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Первомай Петербургу подарено солнце и +10.

1 мая Александр Беглов новости СПб первомай поздравление праздник весны и труда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Первомай в Петербурге будет Бах
Районные газеты получат поддержку от властей Петербурга
Малому и среднему бизнесу Петербурга выделят 60 млн рублей поддержки
В парке «Стальной Десант» будут катать на танках
Мурино вышел на второе место по численности населения Ленобласти
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 737 человек
В парках Петербурга зацвела форзиция
От ковид-19 умерло еще 34 петербуржца