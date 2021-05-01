Малому и среднему бизнесу Петербурга выделят 60 млн рублей поддержки

Смольный направит более 60 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Фото: Pixabay

Смольный направит более 60 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Фото: Pixabay

Смольный поддержит малый и средний бизнес, выделив субсидии Фонду развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге.

В этом году Фонд получит субсидии в виде взноса на осуществление уставной деятельности в рамках реализации региональные проектов. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Так, почти 40,5 млн рублей направят региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», а 21,2 млн рублей пойдут проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Это позволит увеличить количество субъектов МСП, граждан, желающих вести бизнес, а также начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги на единой площадке Центра «Мой бизнес». Услугами последнего планируют охватить не менее 4,7 тыс. субъектов бизнеса и предпринимателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в лидеры по вовлеченности граждан в малый бизнес.