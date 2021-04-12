Петербург попал в лидеры по вовлеченности граждан в малый бизнес

Петербург попал в лидеры по вовлеченности граждан в малый бизнес
По всей стране на долю работников бизнеса приходится 11,3 млн человек. Фото: pixabay

Эксперты создали рейтинг вовлеченности россиян в малый бизнес, в его топ вошли Петербург, Москва, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области.

На предприятиях малого и среднего бизнеса в перечисленных регионах задействована более 20% от общей численности рабочей силы, сообщает РИА Новости. По всей стране на долю работников бизнеса приходится чуть более 15%, или 11,3 млн человек. При этом разница между регионами по доле занятых может быть существенной — от 1,7% до 24%.

В аутсайдеры рейтинга вошли регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмыкия. Там на предприятиях малого и среднего бизнеса заняты менее 5% рабочей силы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 20%: в Петербурге среднемесячная зарплата рабочего-строителя первого разряда выросла.

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