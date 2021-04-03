на 20% : в Петербурге среднемесячная зарплата рабочего-строителя первого разряда выросла

Зарплата у строителей первого разряда от 38 тыс. 982 рубля 75 копеек.Фото: pixabay

Зарплата у строителей первого разряда от 38 тыс. 982 рубля 75 копеек.Фото: pixabay

Комитет по государственному заказу поднял среднемесячный размер заработной платы рабочих-строителей первого разряда практически на 20%. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному заказу Петербурга.

Данное распоряжение начало действовать буквально накануне.

Подобный указ подразумевает, что зарплата определяется на уровне 38 тыс. 982 рубля 75 копеек.

Сообщается, что увеличение среднемесячной зарплаты спровоцировано неимением конкуренции в сфере закупок работ по строительству.

Признанная мера приведет к повышению конкуренции в области строительства.

В свою очередь это разрешит выбирать лучших исполнителей по контрактам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург возглавил список российских регионов по спросу на водителей такси. Из 500 вакансий водителей такси 81% пришелся на Северную столицу.