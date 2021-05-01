Названы храмы Петербурга и Ленобласти, куда доставят благодатный огонь

В Пасхальную ночь, с 1 на 2 мая, в Петербург и Ленобласть привезут Благодатный огонь из Иерусалимского храма Гроба Господня.

В Фонде содействия развитию Ленинградской области рассказали, лампаду из Москвы доставит депутат областного ЗакСобрания Сергей Коняев. Благодатный огонь прямиком из Пулково отправится на Пасхальное богослужение в Казанский кафедральный собор.

В Пасхальную ночь лампады с огнем из города на Неве доставят в Архангельск и Мурманск, а также распостранят по храмам Санкт-Петербургской Митрополии. Среди прочего, огонь появится в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, Санкт-Петербургском Новодевичьем монастыре, Гатчинском кафедральном соборе святого апостола Павла, Гатчинском покровском соборе, а также в храмах Коммунара, поселка Тайцы, деревни Александровка, деревни Малое Верево, поселков Пудость и Вырица, и многих других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пасхальную ночь метро в Петербурге работать не будет.