Кафе и рестораны Петербурга столкнулись с дефицитом персонала перед ПМЭФ

В Петербурге в кафе и ресторанах наблюдается нехватка официантов. Для общепита это серьезная проблема, поскольку скоро город примет ПМФ и Евро-2020.

В период пандемии, когда заведения общепита были закрыты, официанты и другой персонал ушли в ретейл и службы доставки. Однако сейчас, когда весь общепит открылся после ограничений, а посадка увеличилась, сотрудников в заведениях катастрофически не хватает. На ухудшение ситуации влияет и рост зарплат у курьеров после введения электронных чаевых, пишет РБК.

Вакансии могли бы закрыть мигрантами, но границы сейчас закрыты. Нехватку кадров подтверждают и представители рекрутинговых компаний. С начала 2021-го активность работодателей в городе выросла на 48%, тогда как число соискателей стало выше лишь на 16%.

В Комитете по труду рестораторам советуют включаться в госпрограммы поддержки занятости и нанимать официальных безработных, которых в Петербурге сейчас насчитывается около 47 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге дорожают продукты, недвижимость и еда в ресторанах.