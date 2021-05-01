Дипломаты РФ получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме

Дипломаты РФ получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме
Благодатный огонь вечером прибудет в Россию. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В субботу, 1 мая, российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Святыню передадут представителям Фонда Андрея Первозванного в аэропорту Бен-Гурион для доставки в Россию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в еврейском государстве Анатолия Викторова, делегация получила лампаду с Благодатным огнем и сейчас готовится к ее доставке в аэропорт, где их будут ждать представители Фонда Андрея Первозванного. Последние доставят частицу огня в Россию к Пасхальному богослужению.

Дипломаты оказывают поддержку в доставке огня, поскольку аэропорт — режимный объект и разрешение на вход есть только у послов, дипломатических представителей и представителей посольств.

Благодатный огонь будет доставлен в Москву 1 мая. Отсюда его передадут в 25 российских городов и регионов.

В субботу Благодатный огонь сошел в Кувуклии — часовне в центре храма Гроба Господня. Она скрывает пещеру, где находится плита, под которой, как считают христиане, был погребен Иисус Христос.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы храмы Петербурга и Ленобласти, куда доставят благодатный огонь.

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