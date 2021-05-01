Двухэтажный поезд «Таврия» впервые прибыл из Москвы в Петербург

Двухэтажный поезд "Таврия" запустили по самому популярному маршруту Москва - Петербург. Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

Двухэтажный поезд "Таврия" запустили по самому популярному маршруту Москва - Петербург. Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

В субботу, 1 мая, на Московском вокзале встретили впервые прибывший из Москвы в Петербург рейс двухэтажного поезда «Таврия».

Двухэтажный поезд «Таврия» запустили по самому популярному маршруту Москва — Петербург в рамках совместного проекта комитета по развитию туризма с АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Глава комитета Сергей Корнеев заявил, что прибытие первого рейса «Таврии» в Петербург стало частью кампании «Два города — миллион впечатлений». Цель кампании — взаимное привлечение туристов и продвижение туристических продуктов двух столиц.

Билеты на этот рейс были распроданы полностью. Следующий поезд «Таврия» из Москвы отправится 8 мая. Из Северной столицы на двухэтажном поезде можно будет уехать 3 и 10 мая.

Поезд из Москвы следует с остановками на станциях Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Малая Вишера, из Петербурга — Бологое и Тверь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подготовили программу к старту туристического сезона.