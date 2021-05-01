В Петербурге подготовили программу к старту туристического сезона

Для туристов подготовили водные шоу, а с мая в Петербурге стартует круизная навигация. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Для туристов подготовили водные шоу, а с мая в Петербурге стартует круизная навигация. Фото: Balthoto/Павел Долганов

В Северной столице подготовили программу для жителей и гостей города к началу туристического сезона.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, для всех желающих в городе подготовили сотни бесплатных экскурсий, музеев и других активностей.

Горожане и туристы также могут отдохнуть в парках и новых креативных пространствах. Например, гостей ждут в Новой Голландии или «Севкабель Порте». Кроме того, для туристов подготовили водные шоу, а с мая в городе на Неве стартует круизная навигация.

Догузова рассказала, что у россиян становится все более популярным сочетание атмосферных путешествий по городам и отдыха на природе, передает РЕН ТВ.

Также глава Ростуризма напомнила, что в стране все еще действует программа туристического кэшбэка, по которой путешественники могут получить 20% стоимости поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о программе фестиваля культуры «Петербургские сезоны».