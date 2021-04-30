Программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны»: инфографика Gazeta.SPb

Участников Петербургского международного экономического форума ждут десятки культурных событий в Северной столице. Для них составили уникальную программу – от официальных приемов до экскурсий, раскрывающих секреты петербургских мостов.

Программу фестиваля культуры «Петербургские сезоны», которые пройдет в дни ПМЭФ опубликовали на сайте Петербургского международного экономического форума.

«ПМЭФ встречает гостей и участников со всего мира, для которых программа фестиваля культуры открывает уникальную возможность поближе познакомиться с нашей страной, культурой, традициями», – заметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Так, уточняется, что в рамках официальных мероприятий запланировано три торжественных приема. В стартовый день пройдет прием организационного комитета ПМЭФ. Затем, 3 июня, — прием от имени губернатора Петербурга и прием эмира Катара. Попасть туда можно будет только по приглашениям.

Главным событием «Петербургских сезонов» станет концерт на Дворцовой площади. В программе – выступление Дианы Арбениной в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области – «Таврический». Концерт посвятят медикам и волонтерам. Открыт он будет как для участников форума, так и для гостей и жителей Петербурга.

В программе «Сезонов» — серия фестивальных кинопоказов, новый фестиваль MaWaheb Festival, который представит серию мультижанровых музыкальных событий. В рамках этого фестиваля российского слушателя хотят познакомить с музыкальными традициями Катара, Ближнего Востока и Северной Африки.

Гостей ПМЭФ также ждут десятки выставок и экскурсии. Так, 4 июня в Российском этнографическом музее откроют выставку «Катар: между землей и морем, сквозь времена и виды искусств». Эта выставка из музея шейха Фейсала бен Кассима Аль-Тани была специально организована в Петербурге.

Институт восточных рукописей РАН подготовил шедевры рукописной книги стран востока. Они будут представлены на выставке «Рукописные сокровища китайской культуры на брегах Невы».

В фойе новой сцены Мариинского театра представят выставку, посвященную 180-летию со дня рождения Петра Чайковского и 160-летия исторической сцены Мариинского театра.

Среди экскурсий запланирована прогулка по зданиям РНБ, по «Дому Плеханова», обзорные экскурсии по Петербургу, посещение Эрмитажа, экскурсия «Секреты мостов» и другие. Присоединиться также можно будет к онлайн-экскурсии по историческому центру Петербурга.

Отметим, что в этом году ПМЭФ пройдет 2-5 июня. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что организаторы форума должны будут соблюдать строгие меры безопасности из-за пандемии коронавируса.