Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки
К финалу Речного карнавала музыка зазвучит и на Невском проспекте: с двух часов дня и до десяти часов вечера. Фото: vk.com/riverkarnaval

Турсезон в Северной столице откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая.

Речные трамвайчики и корабли пройдутся по рекам и канал Петербурга. Двигаться планируют не спеша, на борту будут театрализованные представления, сообщает «Фонтанка».

К финалу Речного карнавала музыка зазвучит и на Невском проспекте: с двух часов дня и до десяти часов вечера. Выступят 14 музыкальных коллективов.

Пофотографироваться, переходя от локации к локации, получится в предназначенных фотозонах. Поучаствовать конкурсе на лучшее фото можно, выложив пост с хэштегом #ябылвспб2021.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь. Известно, что каллиграфия яйца обедняет мотивы письменности разных культур.

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