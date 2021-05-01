Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

Турсезон в Северной столице откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая.
Речные трамвайчики и корабли пройдутся по рекам и канал Петербурга. Двигаться планируют не спеша, на борту будут театрализованные представления, сообщает «Фонтанка».
К финалу Речного карнавала музыка зазвучит и на Невском проспекте: с двух часов дня и до десяти часов вечера. Выступят 14 музыкальных коллективов.
Пофотографироваться, переходя от локации к локации, получится в предназначенных фотозонах. Поучаствовать конкурсе на лучшее фото можно, выложив пост с хэштегом #ябылвспб2021.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покрас Лампас и другие художники раскрасили гигантские пасхальные яйца в Петербурге. Он закончит своё яйцо в пасхальную ночь. Известно, что каллиграфия яйца обедняет мотивы письменности разных культур.