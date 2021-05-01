Уличные музыканты и речные трамваи устроят в Петербурге день музыки

К финалу Речного карнавала музыка зазвучит и на Невском проспекте: с двух часов дня и до десяти часов вечера. Фото: vk.com/riverkarnaval

К финалу Речного карнавала музыка зазвучит и на Невском проспекте: с двух часов дня и до десяти часов вечера. Фото: vk.com/riverkarnaval

Турсезон в Северной столице откроют речным карнавалом и фестивалем уличных исполнителей. Музыка в городе будет без остановки звучать весь день 2 мая.

Речные трамвайчики и корабли пройдутся по рекам и канал Петербурга. Двигаться планируют не спеша, на борту будут театрализованные представления, сообщает «Фонтанка».